اتفاق لوقف النار بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:18 30/05/2018 حدث بتاريخ: 0:21 30/05/2018

أعلنت حركة الجهاد الاسلامي مساء الثلاثاء ان الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة توصلت برعاية مصر الى اتفاق لوقف اطلاق النار مع اسرائيل في ختام يوم شهد تصعيدا عسكريا غير مسبوق منذ 2014.

وقال المتحدث باسم الحركة داوود شهاب في بيان إنه "في ضوء الاتصالات المصرية مع حركتي الجهاد الإسلامي وحماس تم التوافق على تثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار لعام 2014"، مشددا على ان "الفصائل الفلسطينية ستلتزم باتفاق التهدئة طالما التزم الاحتلال الإسرائيلي به".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عما اذا كان الالتزام بالتهدئة يشمل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قال شهاب إن "كل الفصائل ملتزمة هذا الاتفاق".