مقتل جندي تركي بـ"رصاص كردي" شمالي العراق

صورة أرشيفية لعناصر من حزب العمال الكردستاني

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:45 29/05/2018 حدث بتاريخ: 22:46 29/05/2018

أعلنت أنقرة، الثلاثاء، مقتل جندي خلال عمليات للجيش التركي ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان لها إن جنديا قتل في هجوم لعناصر حزب العمال الكردستاني خلال عمليات للجيش في شمالي العراق.



وأضاف البيان أن الجيش التركي شن غارات جوية بعد الهجوم دمر خلالها مواقع يستخدمها حزب العمال الكردستاني، مؤكدا استمرار مكافحة حميع "المنظمات الإرهابية" حتى تحييد "آخر إرهابي".



ودأبت قوات الأمن والجيش التركيين على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق لما تصفه بأنه "رد" على هجمات ينفذها حزب العمال داخل تركيا بين الحين والآخر.