السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب السبت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:59 29/05/2018 حدث بتاريخ: 16:24 29/05/2018

يؤدي السبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في جلسة خاصة امام مجلس النواب، وفق ما ذكرت صحيفة "الأخبار" الحكومية الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إنها المرة الأولى التي ينظم فيها حفل أداء اليمين للرئيس المصري أمام البرلمان منذ 13 عاما.

وكان الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته الاحتجاجات في كانون الثاني/يناير 2011 آخر رئيس يؤدي اليمين امام المجلس في ايلول/سبتمبر 2005 عن فترتة الرئاسية الخامسة.

ومن المتوقع أن يلقي السيسي كلمة امام النواب عقب أاداء اليمين، وفق الصحيفة.

في الثاني من نيسان/ابريل فاز السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97% من الاصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.

وحصد خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى نسبة 2,92 في المئة من الأصوات، في حين بلغت نسبة المشاركة 41،5% من اجمالي عدد الناخبين البالغ قرابة 60 مليونا.

وفي غياب منافسين حقيقيين عُدت نسبة المشاركة الرهان الوحيد في هذا الاقتراع بعد استبعاد مرشحين محتملين جادين مثل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان الذي حُبس بتهمة مخالفة القوانين العسكرية او آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق الذي تراجع عقب ترحيله الى القاهرة من الامارات.

في 2013 وبعد ان أزاح سلفه الاسلامي محمد مرسي إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله، تمكن السيسي من الفوز بسهولة بالانتخابات الرئاسية في العام 2014 بنسبة 96,9% من الأصوات.