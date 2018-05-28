الصدر يطالب أمريكا وإيران بعدم التدخل في الشأن العراقي

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 1:01 29/05/2018 حدث بتاريخ: 1:01 29/05/2018

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء اليوم الاثنين، كل من الولايات المتحدة وإيران إلى عدم التدخل في الشأن العراقي.

وقال الصدر في معرض رده مساء اليوم على رسالة من أحد أتباعه بشأن مايشاع بتدخل أمريكا وإيران بالشأن العراقي، "أما إيران فهي دولة جارة تخاف على مصالحها ونأمل منها عدم التدخل بالشأن العراقي، كما نرفض أن يتدخل أحد بشؤونها".

وأضاف "أما أمريكا فهي دولة محتلة لا نسمح لها بالتدخل على الإطلاق".

وتأتي تصريحات الصدر في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي في موضوع تسمية الكتل الأكبر التي ستدخل البرلمان المقبل لتشكيل الحكومة المقبلة فضلا عن إتساع مساحة التشكيك في نتائج اللقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري والمطالبة بإعادة عمليات العد والفرز يدويا وبشكل عشوائي على نسبة محددة من المراكز الانتخابية الأمر الذي ترفضه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.