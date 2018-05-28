وزير اسرائيلي يريد منع السجناء المنتمين لحماس من متابعة مباريات كأس العالم

فلسطينيون يتظاهرون عند الحدود بين غزة واسرائيل في 13 مايو 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:01 28/05/2018 حدث بتاريخ: 20:01 28/05/2018

أعلن وزير الامن الاسرائيلي جلعاد اردان الاحد انه ينوي منع السجناء الفلسطينيين المنتمين لحركة حماس من متابعة نهائيات كأس العالم المقبلة عبر شاشة التلفزيون.

ونقل موقع "واي نت" الاخباري عن اردان قوله "لا انوي السماح لاعضاء حركة حماس المعتقلين في سجوننا بالتمتع (بمشاهدة) مباريات كأس العالم في حين ان هناك رهائن اسرائيليين وجنودا في قطاع غزة".

وقال الوزير انه طلب من ادارة السجون الاسرائيلية "ممارسة الضغط" على عناصر حماس المسجونين.

وبموجب القوانين النافذة حاليا يحق للسجناء مشاهدة التلفزيون، لكن اردان قال انه يبحث في امكانية تغيير القوانين قبل بدء نهائيات كأس العالم بكرة القدم التي تقام مبارياتها بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وقال الوزير إن السجناء الذين "يؤيدون الارهاب لا يمكنهم الاستمتاع بمسابقة رياضية تجمع الشعوب".

ويُعتقد ان حماس تحتفظ برفات الجنديين الاسرائيليين اورن شاوول وهدار غولدين الذين قتلا في الحرب التي شنتها اسرائيل على غزة في 2014.

وتعتقل اسرائيل نحو 6500 فلسطيني في سجونها، بحسب نادي الاسير الفلسطيني.