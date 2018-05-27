مطار دبي استقبل 7.6 ملايين مسافر في أبريل

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:26 28/05/2018 حدث بتاريخ: 0:26 28/05/2018

استقبل مطار دبي الدولي 7,6 ملايين مسافر في نيسان/ابريل 2018 ، بحسب تقرير صادر عن مطارات دبي الأحد.

وذكر التقرير ان اجمالي عدد المسافرين عبر المطار وصل الى 7 ملايين و613 الفا و155 مسافرا بانخفاض نسبته 0,1 بالمئة مقارنة مع 7 ملايين و622 الفا و946 مسافرا في نيسان/ابريل 2017.

وبلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 30 مليونا و354 ألف و349 مسافرا بنمو نسبته 0,8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 30 مليونا و119 الفا و542 مسافرا.

وفي ما يتعلق بالأسواق الأسرع نموا لجهة التعامل مع مطار دبي الدولي، جاءت أوروبا الشرقية في المرتبة الأولى بنمو نسبته 28 بالمئة.

ومن حيث اجمالي عدد المسافرين حافظت الهند على مكانتها في مقدمة الأسواق من حيث التعامل مع مطار دبي باجمالي قدره 1 مليون و027 الفا و267 مسافرا، تلتها السعودية باجمالي 556 الفا و640 مسافرا.