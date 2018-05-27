المرصد السوري: مقتل 26 من قوات النظام و9 مقاتلين روس في هجوم للجهاديين قبل أيام في شرق سوريا
قتل 35 مقاتلاً من قوات النظام والموالين لها بينهم تسعة مقاتلين روس في هجوم شنه تنظيم الدولة الاسلامية قبل أيام على نقطة تجمع لهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الأحد.
وذكر المرصد أن "مقاتلين من تنظيم داعش هاجموا الأربعاء رتلاً لقوات النظام وقوات روسية حليفة اثناء توقفه في نقطة جنوب غرب الميادين، ما تسبب بمقتل 26 من قوات النظام بالاضافة الى تسعة روس بينهم عسكريين ومقاتلين مرتزقة"، في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد مقتل اربعة جنود روس جراء الهجوم ذاته.