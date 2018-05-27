المرصد السوري: مقتل 26 من قوات النظام و9 مقاتلين روس في هجوم للجهاديين قبل أيام في شرق سوريا

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:41 27/05/2018 حدث بتاريخ: 13:47 27/05/2018

قتل 35 مقاتلاً من قوات النظام والموالين لها بينهم تسعة مقاتلين روس في هجوم شنه تنظيم الدولة الاسلامية قبل أيام على نقطة تجمع لهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الأحد.

وذكر المرصد أن "مقاتلين من تنظيم داعش هاجموا الأربعاء رتلاً لقوات النظام وقوات روسية حليفة اثناء توقفه في نقطة جنوب غرب الميادين، ما تسبب بمقتل 26 من قوات النظام بالاضافة الى تسعة روس بينهم عسكريين ومقاتلين مرتزقة"، في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد مقتل اربعة جنود روس جراء الهجوم ذاته.