توقعات بان يغادر عباس المستشفى الاحد

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:06 27/05/2018 حدث بتاريخ: 12:13 27/05/2018

قالت مصادر رسمية سياسية وطبية فلسطينية انها تتوقع ان يغادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس المستشفى بعد ظهر الاحد بعد ان امضى اسبوعا في العلاج من التهاب رئوي.

وقالت هذه المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها بسبب حساسية مسألة علاج عباس (83 عاما)، انها تتوقع ان يغادر الرئيس المشفى عند الساعة 14:00 (11:00 ت غ).

ودخل عباس ( 83 عاما) الى المستشفى صباح الاحد الماضي. واعلن الاطباء حينها انه خضع لفحص في الاذن الوسطى بعدما كان اجرى فيها عملية قبل ذلك بايام.

غير انه بعد يومين اعلن الاطباء ان عباس دخل المشفى بسبب التهاب رئوي ادى الى ارتفاع في درجات الحرارة، وانه يعالج بالمضادات الحيوية، فيما انتشرت تكهنات حول وضعه الصحي اضافة الى تكهنات بخليفته المحتمل.

لكن الرئاسة الفلسطينية سمحت ببث صورا ومقاطع فيديو اظهرت عباس وهو يتجول داخل المشفى برفقة ولديه طارق وياسر.

وكان مسؤول طبي فلسطيني صرح السبت ان وضع الرئيس الفلسطيني "ممتاز" لكن موعد مغادرته لم يحدد بعد. وأوضح مسؤول ان الاطباء لن يوافقوا على مغادرة عباس المستشفى الا بعد التأكد من شفائه تماما من الالتهاب.

وكان عباس خضع لفحص طبي في شهر شباط/فبراير الحالي في الولايات المتحدة.