الاعصار "ميكونو" يتراجع إلى عاصفة استوائية بعد وفاة شخصين في سلطنة عمان

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:35 26/05/2018 حدث بتاريخ: 15:59 26/05/2018

انخفضت حدة الاعصار "ميكونو" السبت ليصبح عاصفة استوائية بعد أن ضرب جنوب سلطنة عمان بقوة متسببا بوفاة شخصين وبأضرار كبيرة، حسب ما أعلنت السلطات.

وقد اجتاح الاعصار الاستوائي الأول لموسم 2018 في شمال المحيط الهندي الخميس جزيرة سقطرى اليمنية حيث لقي سبعة أشخاص على الأقل هم خمسة يمنيين وهنديان، متفهم بحسب وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فهد كفاين.

وقال الوزير اليمني إن فرق الانقاذ عثرت على جثامين أربعة بحارة هنود كانوا في عداد المفقودين ولا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على ثمانية بحارة هنود آخرين.

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أرخبيل سقطرى "محافظة منكوبة".

وضرب الاعصار الجمعة سواحل محافظتي ظفار والوسطى في جنوب سلطنة عمان، مصحوبا برياح شديدة السرعة وأحوال جوية سيئة ليصبح اعصارا من الدرجة الثانية.

وأفادت الشرطة عن مقتل رجل كان يقود سيارته التي غمرتها الفيضانات قرب مدينة صلالة، وفتاة تبلغ 12 عاماً متأثرة بجروحها جراء اصطدامها بجدار منزل بسبب قوة الرياح المصاحبة للإعصار.

وأعلنت أجهزة الدفاع المدني انقاذ مئات الأشخاص بينهم 260 من البحارة الأجانب حوصروا في البحر. وأكدت أن الاعصار تراجع الى عاصفة استوائية مع سرعة رياح بلغت 90 كلم في الساعة.

وبحسب الارصاد الجوية العمانية، تتوجه العاصفة في الوقت الحالي نحو السعودية ومن المتوقع تساقط أمطار غزيرة الأحد.

وأفاد مصور وكالة فرانس برس أن مطار صلالة مغلق حتى منتصف ليل السبت رغم أن الأمطار توقفت تقريبا.