المنظمة والمرصد: مقتل خمسة من "الخوذ البيضاء" بهجوم على مركزهم في شمال سوريا

عنصر من "الخوذ البيضاء"

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:51 26/05/2018 حدث بتاريخ: 14:52 26/05/2018

أعلنت منظمة الخوذ البيضاء مقتل خمسة من عناصرها في هجوم نفذه مسلحون مجهولون السبت على أحد مراكزها في محافظة حلب، في وقت يشهد الشمال السوري مؤخراً تصاعداً في عمليات القتل والاغتيال بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأوردت منظمة الخوذ البيضاء، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، على حسابها موقع تويتر أن "مجموعة مسلحة مجهولة داهمت مركز الدفاع المدني في بلدة تل حديا (مركز الحاضر) في ريف حلب الجنوبي وأطلقت النار مباشرة على متطوعينا، قتلت خمسة منهم واصيب اثنان آخران بجروح".

وأكد المرصد السوري الحصيلة ذاتها لافتاً الى ان المنطقة حيث يوجد المركز تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل اسلامية أخرى.

وقال مدير مركز الحاضر أحمد الحميش لوكالة فرانس برس ان المجموعة "هاجمت مركز الحاضر قرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل وقتلت خمسة من العناصر المناوبين بعدما عصبت عيونهم، فيما أصيب إثنان آخران بجروح وتمكن عنصران آخران من الهرب".

ولم يتم التعرف على ملامح المسلحين، وفق الحميش "إذ كانوا ملثمين، وفروا بعدما سرقوا بعض العتاد وآلية للمركز ومولدات كهربائية".

ولم تتوفر معلومات حول سبب القتل، إن كان بدافع السرقة أم لأغراض سياسية.

ومنذ بدء عملهم الفعلي في سوريا في العام 2013، نشط متطوعو الدفاع المدني البالغ عددهم حاليا نحو 3700 في انقاذ المدنيين العالقين تحت الأنقاض أو المحاصرين بين جبهات المعارك في مناطق عدة. وغالباً ما استُهدفت مراكزهم بالغارات والقصف من قبل قوات النظام، ما تسبب بمقتل أكثر من مئتين منهم واصابة المئات بجروح.

ومن النادر أن تتعرض مراكز المنظمة لاعتداءات مماثلة. وسبق أن قتل سبعة من عناصر الدفاع المدني في آب/أغسطس برصاص مجهولين تسللوا الى مركزهم في مدينة سرمين في محافظة ادلب (شمال غرب).

وتتعرض المنظمة لانتقادات حادة من جهات عدة، خصوصاً من النظام السوري وحليفته روسيا، اللذين يعتبرانها مرتبطة بتنظيم القاعدة وتعمل على تنفيذ "أجندات" غربية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس "لا يمكن عزل هذا الحادث عن عمليات الاغتيال والقتل التي تكثفت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في محافظة ادلب وريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي المجاورين".

وأحصى المرصد مقتل عشرين مقاتلاً على الاقل خلال آخر 48 ساعة، في المناطق الثلاث جراء هذه العمليات التي ترتبط وفق عبد الرحمن بمجملها "بالخلافات بين الفصائل المقاتلة في اطار الصراع على النفوذ".

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من ادلب وعلى مناطق جنوب حلب وشمال حماة، حيث تتواجد ايضاً فصائل اسلامية من أبرزها حركة نور الدين الزنكي وهيئة أحرار الشام المنضوية في اطار ائتلاف هيئة تحرير سوريا. وخاض الطرفان مؤخراً جولات من الاقتتال في اطار الصراع على تقاسم النفوذ.