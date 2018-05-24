المرصد السوري: صواريخ استهدفت مستودعات اسلحة لحزب الله في منطقة حمص

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:04 24/05/2018 حدث بتاريخ: 23:19 24/05/2018

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان الصواريخ التي اطلقتها طائرات حربية اسرائيلية على الأرجح استهدفت مستودعات اسلحة لحزب الله قرب مطار الضبعة العسكري في منطقة حمص الخميس.

واضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "ستة صواريخ اطلقت على مطار الضبعة العسكري والمنطقة المحيطة في الجزء الغربي من محافظة حمص ضربت مخازن اسلحة حزب الله اللبناني".

وتابع ان "اسرائيل قد تكون اطلقت الصواريخ".

وقالت مصادر قرب الحدود اللبنانية السورية لفرانس برس ان الطائرات كانت تحلق في المجال الجوي اللبناني "وما زال بعضها يحلق، ما يشير الى ضربات اخرى محتملة".

وغالباً ما تستخدم الطائرات الاسرائيلية المجال الجوي اللبناني لشن غارات في سوريا.

من جهة اخرى نفت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" مشاركة قواتها أو قوات "التحالف الدولي" بقصف مطار الضبعة.

وكانت وكالة الانباء السورية اعلنت في وقت سابق ان صواريخ استهدفت مطارا عسكريا في منطقة حمص مساء الخميس.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله "أحد مطاراتنا العسكرية في المنطقة الوسطى، تعرّض لعدوان صاروخي معادي، وتصدّت وسائط دفاعنا الجوي للعدوان ومنعته من تحقيق أهدافه".

وكانت الوكالة افادت عن"سماع دوي انفجارات في محيط مطار الضبعة ب ريف حمص الجنوبي الغربي".