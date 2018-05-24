البيت الأبيض: أمريكا تعبر عن قلقها بشأن اعتقال نشطاء في مصر
قال البيت الأبيض في بيان إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس أن الولايات المتحدة قلقة إزاء اعتقال نشطاء بعينهم احتجزتهم السلطات المصرية برغم إطلاق سراح سجناء آخرين في الآونة الأخيرة.
وقال البيت الأبيض ”عبر بنس عن دعمه لإطلاق الرئيس السيسي سراح أكثر من 300 سجين، ومن بينهم المواطن الأمريكي أحمد عطيوي“.
وأضاف أن نائب الرئيس عبر خلال الاتصال الهاتفي أيضا ”عن القلق بشأن اعتقال نشطاء آخرين لا ينتهجون العنف في مصر“.