البيت الأبيض: أمريكا تعبر عن قلقها بشأن اعتقال نشطاء في مصر

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:03 24/05/2018 حدث بتاريخ: 21:06 24/05/2018

قال البيت الأبيض في بيان إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس أن الولايات المتحدة قلقة إزاء اعتقال نشطاء بعينهم احتجزتهم السلطات المصرية برغم إطلاق سراح سجناء آخرين في الآونة الأخيرة.

وقال البيت الأبيض ”عبر بنس عن دعمه لإطلاق الرئيس السيسي سراح أكثر من 300 سجين، ومن بينهم المواطن الأمريكي أحمد عطيوي“.

وأضاف أن نائب الرئيس عبر خلال الاتصال الهاتفي أيضا ”عن القلق بشأن اعتقال نشطاء آخرين لا ينتهجون العنف في مصر“.