اطلاق سراح ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة في السعودية

لناشطة الحقوقية السعودية عزيزة ال يوسف ضمن الموقوفين من سلطات الرياض بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:00 24/05/2018 حدث بتاريخ: 20:01 24/05/2018

أطلقت السلطات السعودية سراح ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة بعد توقيفهن مع آخرين في إطار حملة اعتقالات قبل نحو شهر من بدء تطبيق قرار السماح للنساء بقيادة السيارة، حسبما أعلن ناشطون ومنظمات حقوقية الخميس.

والناشطات الثلاث من بين 11 ناشطا وناشطة اوقفوا الاسبوع الماضي وعرّفتهم منظمات حقوقية على أنهم من أبرز المطالبين بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة المحافظة، وبإلغاء ولاية الرجل على المرأة.

وقالت سماح حديد مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية لوكالة فرانس برس "نستطيع ان نؤكد الافراج عن عائشة المانع (70 عاما)، وحصة آل الشيخ ومديحة العجروش لكننا لا نعلم الظروف التي سمحت بذلك".

ودعت الرياض الى "اطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الانسان فورا ومن دون أي شروط".

وأعلنت سماح حديد في وقت سابق الافراج عن المانع.

من جهتها كتبت نورة عبدالكريم في حسابها على تويتر "تم اطلاق سراح الدكتوره عائشة عبد الكريم"، مشيرة الى تقارير تم تداولها بان الناشطة "تعاني من مشاكل صحية وكانت اصيبت بنوبة قلبية العام الماضي".

ولم يصدر تعليق من السلطات حول وضع المعتقلين والمعتقلات الذين اوقفوا في الحملة.

وقبل أقل من شهر من رفع الحظر على قيادة المرأة السعودية للسيارة، أعلنت الرياض السبت توقيف سبعة أشخاص. وذكر ناشطون في وقت لاحق ان موجة توقيفات ثانية رفعت أعداد هؤلاء الى 11 أو 12.

ودون ذكر أسماء المعنيين، اتهمت اجهزة الأمن السعودية السبت هؤلاء الناشطين باقامة "علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية" وتقديم دعم مالي "لعناصر معادية في الخارج" وبمحاولة المساس بأمن المملكة واستقرارها، بينما وصفتهم الصحف بانهم "خونة".

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، فان بين الموقوفين لجين الهذلول التي اعتقلت في 2014 لاكثر من 70 يوما بعدما حاولت ان تعبر بسيارتها الحدود بين الامارات والسعودية، وعزيزة اليوسف الاستاذة المتقاعدة من جامعة الملك سعود بالرياض.

وكانت سلطات المملكة اعلنت في ايلول/سبتمبر 2017 انه سيسمح للسعوديات بقيادة السيارة ثم حددت تاريخ 24 حزيران/يونيو 2018 موعدا لتنفيذ ذلك.

ويرى محللون ان اعتقال النشطاء البارزين تحذير لا لبس فيه مفاده ان التغيير في المملكة يأتي فقط بأوامر عليا. وتلقي هذه الاعتقالات بظلالها على حملة التغيير والانفتاح التي تنتجها المملكة بقيادة ولي العهد الشاب الامير محمد بن سلمان.