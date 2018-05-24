التحالف العسكري في اليمن يعلن اعتراض صاروخ جديد فوق السعودية

العاصمة السعودية الرياض

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:26 24/05/2018 حدث بتاريخ: 11:47 24/05/2018

أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية فجر الخميس اعتراض صاروخ بالستي اطلقه المتمردون اليمنيون باتجاه مدينة جازان.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان أن قوات الدفاع الجوي السعودية رصدت إطلاق الصاروخ البالستي من محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين في شمال اليمن.

وأوضح أن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة جازان في جنوب المملكة "بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، مشيرا الى انه تم اعتراضه وتدميره، ما أدى الى تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية "دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات".

واعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين اطلاق صاروخ "من طراز بدر 1" على ميناء جازان.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت الاثنين صاروخا بالستيا فوق جازان.

والسبت أعلن التحالف ان صاروخين اطلقا باتجاه منطقة خميس مشيط الجنوبية، جرى اعتراض احدهما بينما سقط الآخر في منطقة صحراوية.

وتقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا منذ آذار/مارس 2015 دعما لقوات الحكومة المعترف بها وفي مواجهة المتمردين الحوثيين.

وتتهم السعودية ايران بدعم المتمردين الشيعة بالسلاح، لكن طهران تنفي هذا الاتهام.

وقتل في اليمن منذ بدء عمليات التحالف نحو عشرة آلاف شخص.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر كثّف الحوثيون اطلاق الصواريخ البالستية على السعودية. وعادة ما يعلن التحالف عن اعتراض القوات للسعودية لهذه الصواريخ.