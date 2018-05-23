مصر: إحالة عشرات المتهمين للجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

صورة أرشيفية لدار القضاء العالي

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:34 23/05/2018 حدث بتاريخ: 20:34 23/05/2018

أمر النائب العام المصري بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جرائم الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، وفق ما ذكره مراسلنا.

وتضم قائمة المتهمين أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية.

وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أثبتت تورط موظف وزارة الخارجية بالاشتراك مع آخرين في تهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتحريض على الدعارة.

وأمرت نيابة الأموال العامة بإلقاء القبض عليهم وتفتيش محال إقامتهم وتولت التحقيقات معهم.