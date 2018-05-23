نبيه بري: الرئيس اللبناني سيبدأ مشاورات لاختيار رئيس الوزراء الجديد غدا

الرئيس اللبناني ميشال عون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:59 23/05/2018 حدث بتاريخ: 16:10 23/05/2018

قال نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء إن الرئيس ميشال عون سيبدأ مشاورات مع النواب اللبنانيين غدا الخميس لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

ويتعين على عون اختيار رئيس وزراء يحظى بأكبر دعم بين النواب. ويتوقع بشكل كبير اختيار رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الحريري مرة أخرى لشغل المنصب.

وأدلى بري بهذا التصريح بعد الاجتماع مع عون في القصر الرئاسي عقب انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد والتي شهدت اختيار بري رئيسا للبرلمان للمرة السادسة على التوالي.