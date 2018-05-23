فلسطين تنضم الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية

منظمة حظر الاسلحة الكيميائية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:58 23/05/2018 حدث بتاريخ: 14:00 23/05/2018

أعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الاربعاء ان فلسطين انضمت الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.

وقالت المنظمة التي تتخذ في لاهاي مقرا لها في بيان ان "دولة فلسطين قدمت وثائق الانضمام الى الاتفاقية حول الاسلحة الكيميائية" وتصبح بذلك الدولة ال193 الموقعة كما قال متحدث باسم المنظمة لفرانس برس.

والسلطة الفلسطينية التي تسعى الى إقامة دولة، تسعى الى اعتراف من المؤسسات الدولية. وتعارض اسرائيل بصورة منهجية هذه المحاولات وتطلق لهذه الغاية حملة دبلوماسية مكثفة.

وللفلسطينيين وضع الدولة المراقبة غير العضو في الامم المتحدة منذ 2012 وانضمت فلسطين الى اكثر من 50 منظمة دولية واتفاقية بحسب الخارجية الفلسطينية منها المحكمة الجنائية الدولية واليونيسكو.

في ايلول/سبتمبر اصبح للفلسطينيين وضع العضو كامل العضوية في شرطة الانتربول.

ومعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية مطبقة في 192 بلدا وأشرفت على اتلاف أكثر من 96% من المخزون المعلن من الاسلحة الكيميائية في العالم.

وقالت المنظمة ان "انضمام فلسطين الى المعاهدة سيصبح ساريا اعتبارا من 16 حزيران/يونيو".

ويأتي الاعلان غداة زيارة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي لطلب فتح تحقيق حول جرائم الحرب الاسرائيلية المفترضة في قطاع غزة خصوصا.