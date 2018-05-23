دمشق: انسحاب أو بقاء القوات الإيرانية أو حزب الله شأن يخص الحكومة السورية

نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:48 23/05/2018 حدث بتاريخ: 11:48 23/05/2018

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن انسحاب أو بقاء القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي السورية بدعوة من الحكومة هو شأن يخص الحكومة السورية وحدها وهو أمر غير مطروح للنقاش.

وقال المقداد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية نشرته اليوم الأربعاء، :"حكومة الجمهورية العربية السورية دعت قوات حليفة وصديقة لمساعدتها في الحرب على الإرهاب، ومن بين هذه القوات قوات روسية وايرانية وخبراء إيرانيين وإخوة في حزب الله، وكل هذه الأطراف هي معنية بالحرب على الإرهاب ولا تنتهك سيادة وحرمة أراضي الجمهورية العربية السورية وتعمل بتنسيق تام مع الدولة السورية في الحرب على الإرهاب".

وأكد نائب وزير الخارجية السوري أن "هذا الموضوع (انسحاب إيران وحزب الله من سورية) غير مطروح للنقاش لأنه يأتي في سياق سيادة الجمهورية العربية السورية على من يكون على أرضها ومن لا يكون ... لذلك هذا الموضوع غير مطروح ولا يمكن أن نسمح لأحد بطرحه".

وحول المطالبة الروسية بخروج شامل لجميع القوات الأجنبية من سورية مع بدء العملية السياسية، قال المقداد :"أنا لا أعتقد أن الأصدقاء الروس إطلاقا يقصدون القوى أو الجيوش التي دخلت سورية بشكل مشروع وبموافقة حكومة الجمهورية العربية السورية ... هذا اختصاص حصري للجمهورية العربية السورية وهذا هو الموقف المعلن من روسيا".

وأكد أن "القوات التي دخلت إلى سورية بدون علم الحكومة السورية تمثل قوات احتلال وتقوم بشكل مباشر بدعم الإرهاب في سورية".