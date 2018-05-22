وزير الخارجية المغربي السابق رئيسا لاتحاد رجال الأعمال

صلاح الدين مزوار

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:39 22/05/2018 حدث بتاريخ: 22:39 22/05/2018

انتخب الثلاثاء بالدار البيضاء وزير الخارجية المغربي السابق صلاح الدين مزوار رئيسا ال "الاتحاد العام لمقاولات المغرب".

وشغل مزوار عدة مناصب وزارية بين 2004 و2017 كما تولى رئاسة قمة المناخ ال22 بمراكش في 2016، وشكل ترشحه لرئاسة اتحاد رجال الأعمال مفاجأة.

ويشغل مزوار عضوية المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للاحرار"، بعدما سبق ان تراس هذا الحزب حتى خريف 2016، حين خلفه في هذا المنصب رجل الأعمال الثري ووزير الفلاحة عزيز أخنوش.

وتفوق مزوار على منافسه حكيم مراكشي بحصوله على أكثر من 77 بالمئة من الأصوات بعد حملة انتخابية لفتت اهتمام الإعلام في خضم النقاش حول التداخل بين عالمي المقاولات والسياسة.

وهناك حملة مستمرة منذ شهر لمقاطعة ثلاث علامات تجارية كبرى بينها علامة "أفريقيا" لتوزيع المحروقات التابعة لاخنوش، وعلامة "سيدي علي" للمياه المعدنية التي تملكها رئيسة اتحاد رجال الاعمال المنتهية ولايتها مريم بن صالح.

وتستمر ولاية مزوار على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.