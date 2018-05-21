محتجون فلسطينيون يرمون بالبيض سيارة تقل وفدا اميركيا في الضفة الغربية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:58 22/05/2018 حدث بتاريخ: 0:45 22/05/2018

رمى محتجون فلسطينيون الاثنين بالبيض سيارة تقل وفدا اميركيا في الضفة الغربية، في محاولة لمنع مشاركة الوفد في تظاهرة في هذه الارض التي تحتلها اسرائيل.

وهاجمت مجموعة من 15 فلسطينيا يحملون يافطات كتبت عليها شعارات مناهضة للسياسة الاميركية، بالبيض سيارة تابعة للقنصلية الاميركية بالقدس وذلك في بلدة بيت جالا بالضفة الغربية المحتلة. وطلبوا من الوفد الرحيل، بحسب مصور فرانس برس.

وكتب على اليافطات خصوصا "لا اهلا بالحكومة الاميركية في فلسطين" و"يا ترامب ، القدس ليست عاصمة صهيون".

وغادرت سيارات الوفد اثر ذلك المكان.

وندد مسؤول في الخارجية الاميركية بمحاولة "ترهيب" وقال ان وفد القنصلية الاميركية كان يسعى "للنهوض بالتربية والتبادل الثقافي مع الشعب الفلسطيني".

واضاف "رغم ان احدا لم يصب، فان الهدف كان بوضوح الترهيب. وترفض الولايات المتحدة استخدام العنف او الترهيب للتعبير عن الاراء السياسية".

وكانت القيادة الفلسطينية علقت الاتصالات مع المسؤولين الاميركيين اثر اعلان الرئيس دونالد ترامب في 6 كانون الاول/ديسمبر 2017 قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وتعتبر الامم المتحدة القدس الشرقية محتلة وانه لا يجوز نقل السفارات اليها في انتظار حسم ملف القدس بين الفلسطينيين والاسرائيليين عبر التفاوض.