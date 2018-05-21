هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب جنوب تونس

قياس قوة احد الزلازل

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:34 21/05/2018 حدث بتاريخ: 15:39 21/05/2018

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس حدوث هزة أرضية بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الإثنين على بعد 21 كيلومتر شرق مدينة منزل الحبيب بولاية قابس جنوب تونس، بعيدا عن المناطق السكنية.

ولم تخلف الهزة أضرارا مادية أو بشرية لكن شعر بها سكان المدينة التي يقطنها أكثر من 10 آلاف ساكن، كما كانت لها ارتدادات في هزة أولى بقوة 2 درجة ، وهزة ثانية بقوة 1.9 درجة.

وقال مصدر من المعهد لوكالة الأنباء الألمانية "من حسن الحظ حصلت الهزة في منطقة غير مأهولة، وعلى مقربة من بحيرة" وقال:"سنقوم بمعاينة مخلفاتها وتحديد خصائصها في وقت لاحق".

وحدد المركز موقع الهزة الأولى بين خط العرض 34.26 درجة ، وخط الطول 9.83 درجة.