الدفاعات الجوية السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلق من اليمن

مدينة الرياض

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:32 21/05/2018 حدث بتاريخ: 12:32 21/05/2018

قال التحالف الذي تقوده السعودية اليوم الاثنين إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن فوق مدينة جازان في جنوب المملكة.

وفي وقت سابق قال الحوثيون إنهم أطلقوا صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على مطار جازان دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأطلق الحوثيون، المتحالفون مع إيران ويسيطرون على معظم أراضي اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، عشرات الصواريخ على المملكة في الشهور الأخيرة في إطار صراع مستمر منذ ثلاثة أعوام في اليمن ينظر له على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وتدخل التحالف العسكري المدعوم من الولايات المتحدة في حرب اليمن الأهلية في 2015 نيابة عن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يقيم في الرياض. وترفض إيران والحوثيون اتهامات السعودية بأن طهران تسلح الجماعة.

ونسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية إلى المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن الدفاعات الجوية السعودية دمرت الصاروخ فوق جازان. واتهم الحوثيين باستهداف المناطق السكنية.

وأطلق الحوثيون عشرات الصواريخ على السعودية في الشهور الأخيرة بما في ذلك العاصمة الرياض بينما شن التحالف آلاف الغارات الجوية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين في المستشفيات والمدارس والأسواق.