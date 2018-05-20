حبس ناشط سياسي في مصر احتياطا بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:36 21/05/2018 حدث بتاريخ: 0:37 21/05/2018

قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس الناشط السياسي هيثم محمدين احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهمة "انضمامه لجماعة ارهابية"، بحسب ما قال احد محاميه الاحد.

وقال المحامي مختار منير لفرانس برس إن النيابة "قررت السبت حبسه 15 يوما احتياطيا بتهم الانضمام لجماعة ارهابية والتحريض على التظاهر".

ومحمدين وهو أحد اعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين تم توقيفه الجمعة من قبل السلطات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف الناشط او حبسه، فقد واجه محمدين تهما مشابهة في 2016 و2013 قبل ان يتم اطلاق سراحه في وقت لاحق.

ويتهم المدافعون عن حقوق الانسان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اعيد انتخابه باكثر من 97% من الاصوات الشهر الماضي، بانتهاك الحريات واسكات المعارضين.

والاسبوع الماضي قررت نيابة امن الدولة العليا حبس الناشط السياسي البارز شادي الغزالي حرب، أحد القيادات الشبابية لثورة العام 2011، مدة 15 يوما احتياطيا بعد التحقيق معه بتهم نشر أخبار كاذبة على فيسبوك وتويتر.

كما قررت النيابة ذاتها مطلع الشهر الجاري حبس شادي ابو زيد، الناشط في نشر الفيديوهات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي، على ذمة التحقيق بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ونشر اخبار كاذبة.