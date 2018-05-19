صورة أرشيفية .. وفاة فلسطينيين جرحا برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات الاثنين في غزة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:15 19/05/2018 حدث بتاريخ: 15:02 19/05/2018

قضى فلسطينيان متأثرين بجروح كانا اصيبا بها الاثنين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال تظاهرات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، بحسب ما افادت مصادر طبية فلسطينية السبت.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الفلسطينيين هما محمد مازن عليان (20 عاما) الذي اصيب شرق مخيم البريج للاجئين ومعين عبد الحميد الساعي (58 عاما). وقالت مصادر طبية ان الساعي اصيب شرق مدينة غزة.

وبذلك، يرتفع الى 61 (اكرر... 61) عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص اسرائيلي منذ الاثنين خلال التظاهرات الدامية احتجاجا على افتتاح السفارة الاميركية في القدس.