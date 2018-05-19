السعودية تلقي القبض على أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية

صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة السعودية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:27 19/05/2018 حدث بتاريخ: 12:31 19/05/2018

قالت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت إن السلطات في المملكة ألقت القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية وتقديم دعم مالي لعناصر معادية في الخارج.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله في بيان ”الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج“.

وقال البيان إنهم كانوا يستهدفون ”النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للحكم على وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام“.

وأضاف أن السلطات تواصل العمل من أجل ”تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه“.

وقال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان يوم الجمعة إن السلطات السعودية اعتقلت خمسة أشخاص على الأقل أغلبهم نساء طالبن من قبل بالحق في قيادة السيارات وإنهاء نظام وصاية الرجال في المملكة.

وفي سبتمبر أيلول، اعتقلت السلطات نحو 30 من رجال الدين والمفكرين والنشطاء في حملة فيما يبدو على معارضين محتملين لحكام البلاد وسط خلاف بين المملكة وحلفائها من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.

وقبل نحو عام، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر متهمة إياها بدعم إيران وإسلاميين متشددين. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.