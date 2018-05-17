الدنمارك تعلن سحب قواتها الخاصة من العراق

جنود بريطانيون ودنماركيون خلال مراسم تسليم قاعدة الشعيبة في العراق بتاريخ 24 ابريل 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:47 17/05/2018 حدث بتاريخ: 22:48 17/05/2018

أعلنت الدنمارك العضو في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية الخميس سحب قواتها الخاصة من العراق بعد هزيمة الجهاديين فيه.

وصرح وزير الخارجية الدنماركية انديرس سامويلسون في بيان "أصبحنا في مرحلة بات بامكاننا ان نبدأ باعادة قواتنا الخاصة اذ لم يعد تنظيم الدولة الاسلامية يسيطر على مساحات كبرى من اراضي العراق".

ولدى الدنمارك العشرات من عناصر القوات الخاصة في العراق منذ آب/اغسطس 2016 حيث كان البرلمان الدنماركي وافق على إرسال 60 جنديا من هذه القوات كحد أقصى ينشطون على الحدود مع سوريا.

وتولت القوات الخاصة الدنماركية تحديدا مهمة تدريب القوات العراقية وتقديم الاستشارة والمعلومات الاستخباراتية إلى جانب الدعم الجوي.

وأكد وزير الدفاع الدنماركي كلاوس هيورت فريدريكسن في البيان أن القوات المسلحة العراقية باتت "قادرة على الاعتماد على نفسها" مشيرا إلى أنه تم إخراج عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "من جميع الأراضي العراقية تقريبا التي كان احتلها التنظيم الإرهابي".

ولدى الدولة الاسكندنافية المنضوية في حلف شمال الأطلسي حاليا نحو 180 عنصرا في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار حيث يشكلون وحدة تهدف للمساعدة في إعادة إعمار العراق.