أمير قطر يشكر إيران على دعمها بلاده في أزمة الخليج

صورة أرشيفية للرئيس الايراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:30 17/05/2018 حدث بتاريخ: 21:31 17/05/2018

عبّر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره للرئيس الايراني حسن روحاني على موقف بلاده من أزمة الخليج ومساعدتها الدوحة في تخطي آثار المقاطعة الخليجية للامارة الغنية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ان أمير قطر والرئيس الايراني بحثا في اتصال هاتفي لمناسبة تبادل التهاني بحلول شهر رمضان "تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

وشدد الطرفان على ضرورة "حل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول عن طريق الحوار والطرق الدبلوماسية من أجل حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وخلال الاتصال عبّر الشيخ تميم عن "شكره" للرئيس الايراني "على موقف إيران من الحصار المفروض على قطر ومساهمتها في التخفيف من آثاره الاقتصادية، لاسيما من خلال فتحها لمجالها الجوي والبحري".

وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 بعدما اتهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقربّها من ايران التي تتهمها دول عربية بالتدخل في شؤونها.

وتنفي قطر دعم تنظيمات متطرفة.

وخلال الأزمة المتواصلة منذ نحو عام، فرضت الدول الاربع مقاطعة اقتصادية على قطر، الا ان ايران وتركيا ساعدتا الدولة الغنية بالغاز على مواجهة هذه العقوبات التي شملت أيضا اغلاق المجالات الجوية والبحرية أمام الطائرات القطرية.

وقالت طهران ان التجارة بين البلدين ازدادت بنحو 250 مليون دولار خلال الاشهر الـ12 الأخيرة، في وقت تعتمد قطر بشكل أكبر على الصادرات الايرانية وخصوصا المواد الغذائية.