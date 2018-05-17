الجيش المصري يعلن مقتل 19 جهاديا في سيناء

دورية للجيش المصري في سيناء

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:07 17/05/2018 حدث بتاريخ: 12:26 17/05/2018

أعلن الجيش المصري الخميس مقتل 19 "عنصرا تكفيريا" خلال الأيام الماضية في سيناء حيث يقوم بحملة عسكرية موسعة للقضاء على "العناصر الارهابية" في شمال ووسط شبه الجزيرة المضطربة.

وقتل نحو 200 جهادي و33 جنديا على الأقل منذ بدء عملية "سيناء 2018" في 9 شباط/فبراير، استنادا إلى الارقام الرسمية التي يعلنها الجيش المصري.

واعلن الجيش في بيان مقتل 19 "من العناصر التكفيرية" في تبادل اطلاق نار مع قوات الامن والقوات المسلحة في وسط وشمال سيناء.

ومنذ اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الامن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وتسبب التنظيم الجهادي المتطرف في مقتل مئات الجنود والشرطيين والمدنيين، خصوصا في معقله في شمال سيناء، لكن هجماته امتدت إلى مدن أخرى واستهدف الاقباط خصوصا في اعتداءات طالت عددا من الكنائس.

وفي اواخر تشرين الثاني/نوفمبر كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس هيئة الاركان في القوات المسلحة اعادة فرض الامن في سيناء في غضون ثلاثة اشهر، مع استخدام "كل القوة الغاشمة"، وتم لاحقا تمديد المهلة.