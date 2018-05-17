غارة اسرائيلية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:56 17/05/2018 حدث بتاريخ: 10:56 17/05/2018

أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان انه شنّ ليل الاربعاء الخميس غارة جوية على منشآت لحركة حماس في قطاع غزة.

وتابع المصدر ان الغارة كانت ردا على اطلاق نار على جنود وعلى مدينة سديروت.

وتابع البيان ان "الجيش ضرب اهدافا لحركة حماس الارهابية في شمال قطاع غزة وخصوصا بنى تحتية ارهابية وورش لتصنيع الاسلحة".

وكانت دبابات اسرائيلية ضربت الاربعاء عدة مواقع لحماس في القطاع ردا على اطلاق نار باتجاهها.

وأوردت الشرطة الاسرائيلية ان منزلا في مدينة سديروت اصيب باضرار الاربعاء بنيران أطلقت بسلاح رشاش ثقيل من قطاع غزة دون وقوع ضحايا.

وتأتي الغارة بعد اسابيع من التظاهرات الحاشدة والمواجهات الدامية على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل بلغت ذروتها الاثنين مع مقتل 60 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلي بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس.

وتشهد غزة منذ 30 اذار/مارس مسيرات "العودة" التي يشارك فيها الاف الفلسطينيين الذين يتجمعون على الحدود.

وتتهم اسرائيل حركة حماس التي تسيطر على القطاع، باستخدام هذه المسيرات ذريعة لاثارة اعمال عنف. كما يقول الجيش الاسرائيلي انه لا يستخدم الرصاص الحي الا كحل اخير.

وتهدف "مسيرة العودة" ايضا الى التنديد بالحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع الفقير منذ اكثر من عشر سنوات.