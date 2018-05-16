هادي: التحالف العربي أفشل مخطط إيران في اليمن

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:20 16/05/2018 حدث بتاريخ: 22:03 16/05/2018

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي إن التحالف العربي بقيادة السعودية، أفشل مخططات إيران في تحويل بلاده إلى ساحة ابتزاز للجيران والإقليم والعالم.

وجدد هادي التأكيد، في خطابه الذي وجهه، الأربعاء، إلى أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة حلول شهر رمضان، على أن اليمن "لن ينسلخ من جلده العربي وثقافته الإسلامية الأصيلة، لصالح ثقافة دخيلة على شعبنا وتاريخنا"، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وثمّن الرئيس اليمني جهود دول التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على "كل ما قدموه ويقدمونه لليمن واليمنيين وعلى مواقفهم التاريخية التي لا تتوقف".

كما عبر هادي عن شكره لقادة "دول التحالف العربي، الذين استجابوا للنداء الأخوي في موقف بطولي وتاريخي في مسيرة التعاضد والتكاتف العربي".