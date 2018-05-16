قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي في صوفيا لمواجهة قرارات ترامب المتعلقة بإيران والقدس

علم الاتحاد الأوروبي

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:25 16/05/2018 حدث بتاريخ: 20:27 16/05/2018

يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء في صوفيا لصياغة رد مشترك على الولايات المتحدة بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادمة حول الملف النووي الإيراني والتجارة الدولية. كما سيبحثون المواجهات الدامية التي وقعت على حدود غزة حيث قتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي منذ افتتاح السفارة الأمريكية في القدس الاثنين.

يجتمع الأربعاء قادة دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين في العاصمة البلغارية صوفيا لمناقشة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة المتعلقة بالملف النووي الإيراني وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الدولي مع طهران. كما يناقشون الوضع في قطاع غزة الفلسطيني بعد الأحداث المأساوية التي أسفرت عن مقتل عشرات القلسطينيين وإصابة أكثر من ألفي شخص بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي. وهي الأحداث التي تزامنت مع حفل تدشين السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل تمهيدا لنقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس الشرقية المحتلة.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في رسالة دعوته لقادة الدول الـ28 "سنبحث التطورات الدولية الأخيرة وخصوصا بعد إعلان الرئيس ترامب حول إيران والتجارة، لكن أيضا الأحداث الأخيرة المأساوية في غزة".

ويشكل "عشاء العمل" لقادة الدول الـثمانية والعشرين في صوفيا الأربعاء تمهيدا لقمة مرتقبة في اليوم التالي مع نظرائهم من دول البلقان الست (ألبانيا والبوسنة وصربيا والجبل الأسود ومقدونيا وكوسوفو) لتعزيز العلاقات مع هذه المنطقة التي تحاول روسيا توسيع نفوذها فيها.

وأكد مصدر أوروبي "إنها المرة الأولى منذ 15 عاما التي يلتقي فيها الاتحاد الأوروبي شركاءه من المنطقة بهذه الصيغة" موضحا أنه لن يتم بحث مسالة توسيع الاتحاد الخميس.

"مصالح أوروبية"

لكن من المرتقب أن تطغى على هذا اللقاء النقاشات حول العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة. وستوجه الصحافة أسئلة للمشاركين في عشاء الأربعاء حول مناقشاتهم رغم أنه من غير المتوقع صدور أي قرار ملموس. وسيسعى قادة هذه الدول بشكل خاص إلى إبداء وحدتهم في مواجهة التحديات الأمريكية وخصوصا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقال توسك "أرغب في أن يؤكد نقاشنا مجددا وبدون أي لبس أنه طالما أن إيران تحترم بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيحترمها أيضا". وطلب من الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق مع إيران، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن تعرض تقييمها للوضع مساء الأربعاء غداة اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف.

ويريد الأوروبيون إنقاذ الاتفاق مع إيران وحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية المرتبطة باستئناف التبادل التجاري مع إيران. وقال مصدر أوروبي "إنه فعليا اختبار مهم للسيادة" حيث سيكون على الاتحاد الأوروبي أن يثبت أنه قادر على "ضمان استمرارية" الاتفاق.

وسيتعلق الأمر على سبيل المثال بعدم الاعتراف داخل الاتحاد الأوروبي بحكم أمريكي صدر على أساس هذه العقوبات. وصرح المفوض الأوروبي ديمتريس إفراموبولوس الأربعاء "نحن مستعدون للقيام بذلك إذا اقتضى الأمر"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي "جاد ومصمم".

الإبقاء على الحزم

سيقدم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من جانب آخر مساء الأربعاء عرضا لنتيجة المحادثات الجارية مع الأمريكيين حول موضوع الرسوم الجمركية المتعلقة بالفولاذ والألمنيوم.

وقال يونكر "سأقترح أن نبقى حازمين. إنها الطريقة الوحيدة لحماية المصالح الأوروبية" داعيا إلى أن يطلب الاتحاد الأوروبي إعفاء دائمـا من الرسوم الجمركية الأمريكية.

والاتحاد الأوروبي معفى حتى منتصف ليل 31 أيار/مايو من الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 25% على صادرات الفولاذ و10% على الألمنيوم. ولكي يتم إعفاؤه بشكل نهائي، تطالب واشنطن بفتح السوق الأوروبية بشكل أكبر.

ويدرس الأوروبيون عدة سيناريوهات فيما فتحت المفوضية في الآونة الأخيرة الباب أمام مباحثات حول اتفاق تجاري "أضيق" يشمل الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية والزراعية فقط. وتؤيد ألمانيا مثل هذا الانفتاح خلافا لفرنسا التي تخشى عودة شبح اتفاق التبادل الحر عبر الأطلسي، المجمد منذ وصول ترامب إلى السلطة. وقال مصدر دبلوماسي "يجب أن نبدأ بإعفاء" دائم وغير مشروط مهما كان الأمر.

إلى جانب إيران والتجارة ستبحث الدول الأعضاء الـ28 أيضا الأحداث في غزة المرتبطة أيضا "بالمسألة الأشمل وهي قرارات دونالد ترامب" كما أكد مسؤول أوروبي كبير.

وحض الاتحاد الأوروبي كل الأطراف على "إبداء أكبر قدر من ضبط النفس" إثر مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود إسرائيليين خلال تظاهرات في قطاع غزة احتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

لكن وحدة الأوروبيين لا تبدو خالية من الثغرات حول هذه المسألة، كما أثبتت عرقلة الجمهورية التشيكية والمجر ورومانيا في الآونة الأخيرة لبيان أوروبي ينتقد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.