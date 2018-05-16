ثمانية قتلى في هجوم انتحاري بحزام ناسف شمال بغداد

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:57 16/05/2018 حدث بتاريخ: 18:58 16/05/2018

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب نحو 30 آخرين بجروح الأربعاء في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء في منطقة التاجي شمال بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة العراقية لوكالة فرانس برس "قتل ثمانية أشخاص وأصيب 30 بجروح، بينهم عناصر من الحشد الشعبي، في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء" عند الساعة 13,30 (10,30 ت غ).

في المقابل، أكد مصدر في فصائل الحشد الشعبي أن "الهجوم تزامن مع تواجد مقاتلين من الحشد في مجلس العزاء".

وأكد مصدر طبي في مستشفى التاجي حصيلة الضحايا. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص.

من جهته، أوضح مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان أن "القوات الأمنية تمكنت من التصدي" للانتحاري، مؤكدا "استشهاد وجرح عدد من المواطنين".

لعبت قوات الحشد الشعبي دورا حاسما في إسناد القوات الأمنية العراقية خلال معاركها لدحر تنظيم الدولة الإسلامية من البلاد.

وتشهد ناحية التاجي أعمال عنف متكررة، وتتواجد فيها قوات من الجيش والحشد الشعبي بكثافة.