تظاهرات في صنعاء وتونس ولبنان تضامنا مع الفلسطينيين

انصار الحوثيين اثناء التظاهرة في صنعاء الثلاثاء في 15 مايو 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:15 15/05/2018 حدث بتاريخ: 21:54 15/05/2018

تظاهر آلاف اليمنيين في صنعاء الثلاثاء تضامناً مع الشعب الفلسطيني غداة مقتل عشرات الفلسطينيين واصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجهم على تدشين السفارة الأميركية في القدس في المنطقة الحدودية من قطاع غزة.

سارت التظاهرة التي جابت وسط صنعاء خلف شعار "تموت أمريكا واسرائيل وتحيا القدس".

كما هتف المتظاهرون شعارهم المعتاد "الموت لأمريكا، الموت لاسرائيل". ورفعوا اعلام فلسطين ورايات حزب الله والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية منذ 2014.

وفي لبنان، لبّى أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ فلسطيني من مخيمات عدة دعوة القوى الفلسطينية للمشاركة في "مسيرة العودة الكبرى" في الذكرى السبعين للنكبة واحتجاجا على القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في قلعة الشقيف في قرية ارنون الحدودية مع اسرائيل في جنوب لبنان.

وفي تونس، تظاهر نحو مئة شخص بعد الظهر أمام السفارة الاميركية في العاصمة التونسية وبينهم قادة احزاب سياسية ونقابات، وفقا لصحافي من فرانس برس.

وأدانت وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء ب"أقوى العبارات عمليات القتل التي تستهدف التظاهرات السلمية" الفلسطينية. واضافت "ان تونس تدعو المنظمات الدولية والامم المتحدة الى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والاخلاقية والتدخل على وجه السرعة".

واعتبرت ان نقل السفارة الاميركية الى القدس سيؤدي الى "تفاقم الوضع".