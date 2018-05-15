رئيسة وزراء بريطانيا: العنف على حدود غزة مأساوي ويبعث على القلق

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:33 15/05/2018 حدث بتاريخ: 21:33 15/05/2018

ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء أن العنف في قطاع غزة ”مأساوي ويبعث على القلق“ وأن هناك حاجة لإجراء تحقيق مستقل بعدما قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص محتجين فلسطينيين على حدود القطاع يوم الاثنين.

وقالت ماي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء ”ثمة حاجة ملحة لمعرفة الحقائق بشأن ما حدث أمس من خلال تحقيق مستقل وشفاف“.

وأضاف ”الخسائر البشرية التي شاهدناها مأساوية وتبعث على القلق الشديد... عنف من هذا القبيل مدمر لجهود السلام“.