دول عربية تعلن تعذر رؤية هلال رمضان

المسجد الحرام

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:14 15/05/2018 حدث بتاريخ: 21:14 15/05/2018

أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين والأردن والوقف السني في كل من لبنان والعراق الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت المحكمة العليا السعودية تعذر رؤية هلال شهر رمضان ليوم الثلاثاء ليكون الأربعاء المكمل لشعبان و الخميس غرة شهر رمضان المبارك.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت يوم الخميس أول أيام الشهر الفضيل بعد تعذر رؤية الهلال يوم الثلاثاء.

وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الخميس الموافق السابع عشر من مايو الجاري.