النائب العام: البحرين تسقط الجنسية عن 115 مدانا في قضية "ارهاب"

محتجون بحرينيون يتظاهرون ضد توقيف رجل دين شيعي في السترة جنوب المنامة في 28 اغسطس 2015

كتب بواسطة: %s محمد سيد المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:05 15/05/2018 حدث بتاريخ: 18:09 15/05/2018

أصدرت محكمة في البحرين الثلاثاء أحكاما بالسجن بحق 115 بحرينيا تراوح مددها بين ثلاث سنوات والمؤبد وبإسقاط الجنسية عنهم خلال محاكمة جماعية في قضية "تشكيل جماعة ارهابية" تشمل أيضا الحرس الثوري الايراني، كما اعلن النائب العام في المملكة.

وقال النائب العام في بيان إن هؤلاء الاشخاص هم قسم من منظمة تضم 138 شخصا تعرف باسم "كتائب ذو الفقار" وشكلها بحرينيون جندهم ودربهم الحرس الثوري الايراني بهدف تنفيذ اعتداءات في البحرين.

وحكم على 53 متهما بالسجن المؤبد وعلى ثلاثة بالسجن 15 عاما وعلى واحد بالسجن عشر سنوات، و15 لسبع سنوات و37 لخمس سنوات وستة لثلاث سنوات. وتمت تبرئة 23 آخرين.

وكل المحكومين من الشيعة كما قال مصدر قضائي.

وقال النائب العام ان 86 شخصا من الملاحقين في هذه القضية موقوفون، ما يعني ان الاخرين فارون.

واضاف البيان "قام المتهمون برصد ومراقبة العديد من المقار والتحركات بغرض تنفيذ مخططاتهم الإرهابية وارتكبوا عدة تفجيرات وما ارتبط بها من وقائع الشروع في قتل أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات والحرق الجنائي وكذلك وضع عدد من الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات في مناطق مختلفة بالبلاد".

وندد معهد البحرين للحقوق والديموقراطية - منظمة غير حكومية قريبة من المعارضة الشيعية- بشدة بالمحاكمة معتبرا انها تعبر عن "مستوى لا مثيل له من الظلم"، واوضح انه مع الحكم الجديد يصل الى 719 عدد البحرينيين الذين اسقطت جنسياتهم منذ بدء اصدار مثل هذا النوع من الاحكام في 2012.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.