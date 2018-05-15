الكويت ستقترح مشروع قرار في الامم المتحدة "لحماية المدنيين" الفلسطينيين

السفير الكويتي لدى الامم المتحدة منصور العتيبي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:48 15/05/2018 حدث بتاريخ: 17:51 15/05/2018

أعلن السفير الكويتي لدى الامم المتحدة منصور العتيبي ان بلاده ستقترح الثلاثاء او الاربعاء مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يهدف الى "تأمين حماية المدنيين" الفلسطينيين بعد مقتل العشرات في قطاع غزة الاثنين.

وقال في مستهل جلسة لمجلس الامن حول الاحداث الدامية في غزة ان مشروع القرار سيتم طرحه "على الارجح غدا" وسيهدف الى حماية الفلسطينيين "وتوفير حماية دولية للمدنيين".

وجاءت تصريحاته قبل دقائق من افتتاح جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي لمناقشة العنف الذي خلف 60 قتيلا فلسطينيا. وافتتحت الجلسة بالوقوف لحظات حدادا على الضحايا.

وقال نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للامم المتحدة حول عملية السلام في الشرق الاوسط ان "دائرة العنف هذه يجب ان تنتهي".

واضاف امام المجلس عبر الفيديو من القدس انه اذا لم تنته هذه الدائرة "فانها ستنفجر وتجر الجميع في المنطقة الى مواجهة دامية أخرى".