وفاة رضيعة فلسطينية بعد تنشقها غازا مسيلا للدموع في غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 9:59 15/05/2018 حدث بتاريخ: 9:59 15/05/2018

توفيت رضيعة فلسطينية اثر تنشقها الاثنين غازا مسيلا للدموع خلال مواجهات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الثلاثاء.

وكانت ليلى الغندور البالغة ثمانية أشهر تعرضت للغاز بينما كانت مع والدتها دون ان يتضح على الفور الى اي حد كانت اسرة غندور قريبة من الحدود.

وقالت وزارة الصحة ان والدتها تنشقت ايضا الغاز المسيل للدموع ونقلت الى مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة لتلقي العلاج.

واوقعت الموجهات العنيفة على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل 59 قتيلا من الفلسطينيين غالبيتهم برصاص قناصة الجيش الاسرائيلي.

وقال اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة لوكالة فرانس برس ان حصيلة القتلى حتى صباح الثلاثاء "بلغت 59 شهيدا و2271 مصابا بجروح مختلفة بينهم نحو 1400 اصيبوا بالرصاص الحي لقوات الاحتلال خلال مسيرات العودة يوم الاثنين".

وتابع ان بين المصابين "12 صحافيا اثنان منهم في حالة الخطر و17 مسعفا اصيبوا بالرصاص"، وان هناك "54 جريحا في حالة حرجة جدا".

ويستعد الفلسطينيون لتشييع عشرات القتلى في مناطق مختلفة من قطاع غزة ظهر الثلاثاء حيث يعم الاضراب الشامل حدادا على القتلى.

ودعت الهيئة الوطنية العليا الى "مسيرات العودة" في بيان ل"اوسع مشاركة في تشييع شهداء المجزرة الاسرائيلية".

واكدت على مواصلة الاحتجاجات قرب الحدود الثلاثاء، كما شددت على استمرار هذه الاحتجاجات في كل يوم جمعة.

وكانت تظاهرات الاثنين للاحتجاج على تدشين السفارة الاميركية في القدس ما اثار غضب الفلسطينيين الذين يريدون اعلان المدينة عاصمة لهم.

وتجمع عشرات الاف الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة بينما استخدمت القوات الاسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريقهم.