ليبيا تعيد الى القاهرة رفات اقباط مصريين نحرهم الجهاديون في 2015

نعوش تحوي رفات عشرين مسيحيا قبطيا مصريا قتلهم الجهاديون في 2015 بعد وضعها في طائرة في مصراتة قبل نقلها الى القاهرة في 14 مايو 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:40 14/05/2018 حدث بتاريخ: 22:10 14/05/2018

اعادت ليبيا الاثنين رفات 20 مسيحيا قبطيا مصريا نحرهم تنظيم الدولة الاسلامية في 2015 قرب سرت (شمال)، المعقل السابق للجهاديين في ليبيا، بحسب مصور لوكالة فرانس برس.

ووضعت النعوش التي تحوي الرفات في طائرة شحن تابعة لشركة "الافريقية" الليبية في مطار مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) تمهيدا لنقلها الى القاهرة.

وكان رفات عشرين رجلا مصريا اضافة الى آخر داكن البشرة يتحدر على الارجح من بلد في افريقيا جنوب الصحراء بحسب الطبيب الشرعي، عثر عليه في تشرين الاول/اكتوبر قرب سرت.

واوضح الطبيب عثمان الزنتاني ان التعرف على الجثث ليس "مهمة سهلة" بسبب تحللها وانفصال رؤوس الضحايا عن اجسادهم.

واضاف ان عينات الحمض النووي التي ارسلتها عائلات الضحايا اتاحت التعرف على هوياتهم.

وفي 15 شباط/فبراير 2015، بث تنظيم الدولة الاسلامية شريطا مصورا يظهر قطع رؤوس رجال قال انهم 21 مسيحيا قبطيا خطفوا في كانون الثاني/يناير من العام نفسه في غرب ليبيا.

وعلى الاثر، فر عشرات الاف المصريين كانوا يعملون في قطاعات البناء والخدمات والزراعة من ليبيا.

وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وتتنازع الحكم فيها حكومتان: الاولى معترف بها دوليا ومقرها طرابلس والثانية تمارس سلطتها من شرق البلاد وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر.