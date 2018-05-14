نصر الله: الهجوم الصاروخي على الجولان التي تحتلها إسرائيل يمثل "مرحلة جديدة"

أنصار حزب الله يشاهدون خطاب نصر الله على شاشة تلفزيونية في بيروت يوم الاثنين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:12 14/05/2018 حدث بتاريخ: 20:37 14/05/2018

ذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الاثنين أن هجوما صاروخيا من سوريا على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل الأسبوع الماضي مثل ”مرحلة جديدة تماما“ في الحرب السورية.

وقالت إسرائيل إن الهجوم شنه الحرس الثوري الإيراني الذي أسس حزب الله عام 1982. وتقاتل الجماعة الشيعية في سوريا دعما للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني إن الهجوم الصاروخي أظهر أن سوريا وحلفاءها مستعدون للذهاب ”إلى أبعد مدى“ للدفاع عن سوريا في مواجهة إسرائيل.

وأضاف ”تم إطلاق 55 صاروخا وبعضها من الحجم الكبير على مواقع الاحتلال في الجولان المحتل ودوت انفجارات ضخمة أجبرت سكان المستعمرات في الجولان على النزول إلى الملاجئ“.

وكانت إسرائيل أعلنت أن منظومتها للدفاع الجوي (القبة الحديدية) أسقطت 20 صاروخا في الهجوم الذي وقع يوم الخميس.