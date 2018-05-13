استقالة مدير مكتب الحريري بعد خسائر تيار المستقبل في الانتخابات

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:39 13/05/2018 حدث بتاريخ: 11:39 13/05/2018

عين رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مديرا جديدا لمكتبه بعد أن خسر تيار المستقبل بزعامته أكثر من ثلث مقاعده في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي.

وفاز تيار المستقبل بعشرين مقعدا بعدما حصد 33 مقعدا في الانتخابات السابقة التي جرت في 2009.

وقال الحريري في كلمة الأسبوع الماضي بعد الانتخابات إن تيار المستقبل كان يتوقع نتيجة أفضل مضيفا "هناك ثغرات كانت في تيار المستقبل وكل واحد مسؤول عنها ستتم محاسبته".

وأعلن مكتب الحريري أن نادر الحريري، ابن عم رئيس الوزراء، استقال في ساعة متأخرة الليلة الماضية. وأضاف أن الحريري كلف محمد منيمنة بتولي مهام مدير مكتب رئيس الوزراء بالوكالة.

ورغم خسائر تيار المستقبل فإن الحريري مازال الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة بوصفه زعيم أكبر كتلة سنية في البرلمان. ويجب أن يكون رئيس الوزراء اللبناني سنيا بموجب نظام طائفي لتقسيم السلطة.

وحققت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وأفراد وفصائل تؤيد امتلاكها للسلاح‭‭ ‬‬مكاسب كبيرة في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي وحصدوا ما يربو على نصف مقاعد البرلمان.

وتثير ترسانة حزب الله من الأسلحة الخلاف في لبنان منذ سنوات.

وفاز حزب القوات اللبنانية المناهض بشدة لحزب الله بعدد 15 مقعدا أي أنه ضاعف عدد نوابه تقريبا.

وتنتهي فترة ولاية البرلمان الحالي في 20 مايو أيار ومن المتوقع أن تكون مفاوضات تقسيم المناصب في الحكومة الجديدة صعبة.