العبادي يأمر بفتح الأجواء والمطارات العراقية أمام حركة الطيران
قال التلفزيون العراقي يوم السبت إن رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه ”بفتح الأجواء والمطارات العراقية أمام حركة الطيران“.
وكان قرار إغلاق المجال الجوي سري اعتبارا من منتصف ليل الجمعة كإجراء أمني قبل الانتخابات البرلمانية التي بدأت صباح يوم السبت. وبحلول ظهر يوم السبت لم تقع أي حوادث كبيرة في الانتخابات.
وهدد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على ثلث أنحاء العراق عام 2014، بشن هجمات قبل الانتخابات التي تعد الأولى في العراق منذ هزيمة التنظيم المتشدد.