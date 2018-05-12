العبادي يأمر بفتح الأجواء والمطارات العراقية أمام حركة الطيران

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:58 12/05/2018 حدث بتاريخ: 13:58 12/05/2018

قال التلفزيون العراقي يوم السبت إن رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه ”بفتح الأجواء والمطارات العراقية أمام حركة الطيران“.

وكان قرار إغلاق المجال الجوي سري اعتبارا من منتصف ليل الجمعة كإجراء أمني قبل الانتخابات البرلمانية التي بدأت صباح يوم السبت. وبحلول ظهر يوم السبت لم تقع أي حوادث كبيرة في الانتخابات.

وهدد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على ثلث أنحاء العراق عام 2014، بشن هجمات قبل الانتخابات التي تعد الأولى في العراق منذ هزيمة التنظيم المتشدد.