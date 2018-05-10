المرصد السوري: الضربات الاسرائيلية في سوريا اوقعت 23 قتيلا على الاقل

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:42 10/05/2018 حدث بتاريخ: 12:43 10/05/2018

اسفرت الضربات الاسرائيلية على عدة مناطق في سوريا عن مقتل 23 مقاتلا على الاقل بينهم خمسة من قوات النظام السوري و 18 عنصرا من القوات الموالية له، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد "قتل لا يقل من 23 مقاتلين بينهم خمسة من قوات النظام أحدهم ضابط و ?? آخرين ما بين سوريين وغير سوريين في الغارات الاسرائيلية بعد منتصف الليل في عدة مناطق في سوريا". وكان الجيش الإسرائيلي اعلن انه ضرب عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا خلال الليل.