المرصد السوري: الضربات الاسرائيلية في سوريا اوقعت 23 قتيلا على الاقل
اسفرت الضربات الاسرائيلية على عدة مناطق في سوريا عن مقتل 23 مقاتلا على الاقل بينهم خمسة من قوات النظام السوري و 18 عنصرا من القوات الموالية له، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد "قتل لا يقل من 23 مقاتلين بينهم خمسة من قوات النظام أحدهم ضابط و ?? آخرين ما بين سوريين وغير سوريين في الغارات الاسرائيلية بعد منتصف الليل في عدة مناطق في سوريا". وكان الجيش الإسرائيلي اعلن انه ضرب عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا خلال الليل.