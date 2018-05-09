مصر.. القبض على عنصر متشدد وسط سيناء

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:55 09/05/2018 حدث بتاريخ: 22:55 09/05/2018

قال مصدر أمني مصري، الأربعاء، إنه تم القبض على أحد العناصر المتشددة التابعة لأنصار بيت المقدس في وسط سيناء.

وأكد المصدر الأمني أن القوات وردت إليها معلومات بمكان اختبائه بمنطقة صحراوية تدعي رأس نويجع بالقرب من مدينة نخل بوسط سيناء.

وشارك المتهم في العديد من الحوادث الإرهابية الأخيرة في وسط سيناء، وقتل أفراد من الشرطة والجيش بوسط سيناء.

وتعتبر ما تعرف بجماعة "أنصار بيت المقدس"، التي بايعت داعش عام 2014 وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء"، اللاعب الرئيسي بين الجماعات المسلحة في سيناء.

وتنشط "ولاية سيناء" في المثلث الجغرافي بين مدن رفح والشيخ زويد والعريش، الواقعة على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل شمال شرقي سيناء.