الجبير: السعودية ستسعى لحيازة سلاح نووي في حال سعت إيران لذلك

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:53 09/05/2018 حدث بتاريخ: 21:54 09/05/2018

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريح لشبكة "سي إن إن" الاميركية الاربعاء إن السعودية ستسعى لتطوير سلاح نووي في حال سعت إيران لذلك، وسط تزايد التوتر اثر اعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الرياض "ستقوم بتصنيع قنبلة بنفسها" في حال استغلت طهران انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الايراني عام 2015 لاستئناف برنامج للاسلحة النووية قال الجبير "اذا حازت إيران على قدرات نووية سنبذل كل ما بوسعنا للقيام بالشيء نفسه".