الحوثيون يطلقون صواريخ من اليمن باتجاه العاصمة السعودية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:36 09/05/2018 حدث بتاريخ: 18:36 09/05/2018

أطلقت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران دفعة صواريخ باليستية باتجاه العاصمة السعودية يوم الأربعاء في هجوم قالت سلطات المملكة إنها اعترضته في سماء الرياض.

ووقع الهجوم بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق عالمي مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل وقد يشير إلى تصعيد للتوترات بين الرياض وطهران.

ونقل تلفزيون المسيرة عن الحوثيين قولهم إنهم أطلقوا الصواريخ على ”أهداف اقتصادية“ في الرياض. وسمع دوي أربعة انفجارات على الأقل في وسط الرياض لكن لم ترد تقارير عن ضحايا أو خسائر.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أطلق الحوثيون صواريخ باتجاه السعودية في إطار الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في اليمن وينظر إليه على أنه حرب بالوكالة بين الرياض وطهران.

وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن في بيان إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا بينما سقط آخر في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان جنوب العاصمة.

وقال العميد عزيز راشد المتحدث باسم قوات يمنية موالية للحوثيين لتلفزيون المسيرة إن الهجوم على العاصمة السعودية ومنطقة أخرى يمثل ”مرحلة جديدة“ ويهدف للثأر بعد الضربات الجوية السعودية على اليمن.

وأضاف راشد أن الحوثيين سيواصلون ”دفعات متتالية إذا لم يرتدع العدو وإذا لم يفهم معنى التهديد اليمني“.

ولم يتطرق راشد إلى قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. لكن كانت هناك مخاوف من أن يذكي الانسحاب الأمريكي الصراع في اليمن وغيره من مناطق التوتر في الشرق الأوسط.