مصر: يجب إشراك العرب في أي حوار حول تعديل الاتفاق النووي مع إيران
قالت وزارة الخارجية المصرية في وقت متأخر مساء يوم الثلاثاء إن مصر تؤكد على أهمية إشراك الدول العربية في أي حوار يتعلق باحتمالات تعديل الاتفاق النووي الدولي مع إيران، وذلك في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
وقالت الوزارة في بيان ”تؤكد مصر على أهمية مشاركة الأطراف العربية المعنية في أي حوار حول مستقبل الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة المرتبط باحتمالات تعديل الاتفاق النووي مع إيران“.
وأضافت الوزارة أن على إيران الوفاء بالتزاماتها الكاملة وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي ”بما يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة للسلاح النووي“.
وتوترت العلاقات بين مصر وإيران منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي لكن القاهرة تقول إنها تتعامل مع الجمهورية الإسلامية في محافل متعددة الأطراف.