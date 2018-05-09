مصر: يجب إشراك العرب في أي حوار حول تعديل الاتفاق النووي مع إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرض مرسوم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران بعد توقيعه في البيت الأبيض بواشنطن

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:11 09/05/2018 حدث بتاريخ: 18:12 09/05/2018

قالت وزارة الخارجية المصرية في وقت متأخر مساء يوم الثلاثاء إن مصر تؤكد على أهمية إشراك الدول العربية في أي حوار يتعلق باحتمالات تعديل الاتفاق النووي الدولي مع إيران، وذلك في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وقالت الوزارة في بيان ”تؤكد مصر على أهمية مشاركة الأطراف العربية المعنية في أي حوار حول مستقبل الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة المرتبط باحتمالات تعديل الاتفاق النووي مع إيران“.

وأضافت الوزارة أن على إيران الوفاء بالتزاماتها الكاملة وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي ”بما يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة للسلاح النووي“.

وتوترت العلاقات بين مصر وإيران منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي لكن القاهرة تقول إنها تتعامل مع الجمهورية الإسلامية في محافل متعددة الأطراف.