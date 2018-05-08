أمريكا تحث اللبنانيين على الالتزام بالنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية

مبنى السفارة الأمريكية في بيروت

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:50 08/05/2018 حدث بتاريخ: 19:50 08/05/2018

حثت السفارة الأمريكية في بيروت جميع الأطراف في لبنان يوم الثلاثاء على الحفاظ على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد.

وقالت السفارة في بيان ”نحث جميع الأطراف على احترام التزامات لبنان الدولية بما في ذلك تلك الواردة في قراري مجلس الأمن 1559 و1701“.

ويتعلق القراران بانسحاب كل القوى الأجنبية من لبنان ونزع سلاح الميليشيات بما في ذلك جماعة حزب الله.

وحصلت الأحزاب المتحالفة مع جماعة حزب الله التي خاضت في السابق حروبا مع إسرائيل على أكثر من نصف المقاعد في الانتخابات.