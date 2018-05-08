مقتل جندي تركي بـ"هجوم مسلح" شمالي العراق

صورة أرشيفية للجيش التركي في الشمال العراقي

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:32 08/05/2018 حدث بتاريخ: 18:38 08/05/2018

أعلن الجيش التركي، الثلاثاء، مقتل أحد جنوده إثر هجوم شنه مسلحون على كتيبة تركية شمالي العراق، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية ميدانية.

ونقلت المصادر عن بيان للجيش قوله إن مسلحين انفصاليين هاجموا جنودا أتراكا كانوا في مهمة شمالي العراق، ما أدى إلى مقتل أحد الجنود.

وتشن تركيا غارات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني في منطقة هاكورك شمالي العراق، وتتهمه بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرط التركية.

ويكثف الجيش التركي من عملياته ضد جيش عناصر حزب العمال الكردستاني، ومواقعه داخل البلاد، فضلا عن المسلحين، الذين تقول تركيا إنهم مرتبطون به شمال العراقي وشمالي سوريا.