قتيل و52 مصابا في تصادم حافلة تقل سودانيين وشاحنة بجنوب مصر

سيارات إسعاف تشارك في نقل المصابين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:25 06/05/2018 حدث بتاريخ: 21:25 06/05/2018

قالت مصادر أمنية إن سودانيا قتل وأصيب 52 سودانيا اخرون يوم الأحد في حادث تصادم حافلة وشاحنة على طريق سريع في محافظة المنيا بجنوب مصر.

وأضافت المصادر أن الحافلة كانت قادمة من محافظة أسوان المتاخمة للسودان متجهة إلى القاهرة عندما وقع الحادث مشيرة إلى أن القتيل، ويدعي حسن محمد، هو سائق الحافلة.

وتابعت أن 25 سيارة إسعاف شاركت في نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

وقال مصدر إن المعاينة الأولية تشير إلى أن السرعة الزائدة أو رعونة القيادة تسببت في التصادم.