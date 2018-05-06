قتيل و52 مصابا في تصادم حافلة تقل سودانيين وشاحنة بجنوب مصر
قالت مصادر أمنية إن سودانيا قتل وأصيب 52 سودانيا اخرون يوم الأحد في حادث تصادم حافلة وشاحنة على طريق سريع في محافظة المنيا بجنوب مصر.
وأضافت المصادر أن الحافلة كانت قادمة من محافظة أسوان المتاخمة للسودان متجهة إلى القاهرة عندما وقع الحادث مشيرة إلى أن القتيل، ويدعي حسن محمد، هو سائق الحافلة.
وتابعت أن 25 سيارة إسعاف شاركت في نقل المصابين إلى مستشفى قريب.
وقال مصدر إن المعاينة الأولية تشير إلى أن السرعة الزائدة أو رعونة القيادة تسببت في التصادم.